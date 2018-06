Os partidos políticos da região não têm conseguido formar um governo desde as eleições locais, realizadas em março. A Espanha está sob intensa pressão da União Europeia (UE) e dos investidores internacionais para reduzir um déficit orçamentário que atingiu 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado. As informações são da Dow Jones.