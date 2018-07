Governo expulsa ONG acusada de ajudar EUA As autoridades do Paquistão expulsaram ontem do país os representantes da ONG de ajuda humanitária Save the Children. A entidade é acusada de ter facilitado o contato do médico Shakeel Afridi com agentes da CIA na caçada a Osama bin Laden. Afridi é acusado de ter colaborado com os americanos na investigação que levou à morte do terrorista.