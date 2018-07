Governo fecha 4 rádios consideradas ilegais O governo da Venezuela fechou no fim de semana quatro rádios do Estado de Monagas, cujo governador, José Gregorio Briceño, foi expulso recentemente do oficialista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). Uma das emissoras, consideradas "clandestinas", era de um irmão do governador, que qualificou a ação de "violenta".