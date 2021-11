Derrota histórica da esquerda tira de Fernández controle do Congresso argentino

O argentinos votaram neste domingo, 14, em eleições parlamentares de meio de mandato cruciais para o governo peronista de centro-esquerda de Alberto Fernández, de 62 anos. Os resultados iniciais indicam a perda da maioria no Senado, o que obrigaria a vice-presidente Cristina Kirchner, que comanda a Casa, a negociar com a oposição pelos próximos dois anos.

De acordo com o jornal La Nación, as províncias de La Pampa e Chubut eram as duas em que o governo depositavam maior esperança de reverter a derrota nas prévias de setembro, que funcionam como uma eleição simulada, já que o voto é obrigatório. Em ambas as províncias, a oposição confirmava vitória.

Confirmados os primeiros resultados, o peronismo ainda continuaria com a maior bancada de senadores, a menos que a oposição passe a votar sem qualquer dissidência. Como maior bancada, Cristina ainda teria o poder de dividir a presidência de comissões legislativas.

A disputa mais arriscada para o governo estava justamente no Senado, onde foram renovadas 24 das 72 cadeiras. O governo de Fernández colocava em jogo seus 41 senadores, contra 25 da coalizão de centro-direita Juntos do ex-presidente Mauricio Macri (2015-19), a principal da oposição. Um prenúncio dos maus resultados foi a decisão de Cristina de não ir à sede da campanha peronista após a votação.

O porcentual de comparecimento foi de 72%, superior ao das primárias, mas menor do que a média histórica da votação parlamentar. Depois do revés sofrido nas prévias, os olhos ontem estavam voltados para a populosa periferia de Buenos Aires, com quase 40% da lista eleitoral e bastião histórico do partido governista peronista. Os primeiros dados divulgados ontem não permitiam apontar um resultado. Os opositores haviam conseguido 40% dos votos, com 76,4% já contabilizados. A capital e outras grandes cidades estão nas mãos da oposição.

A votação renova também 127 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados, na qual a governante Frente de Todos tem a maior bancada, mas não a maioria. Os resultados iniciais indicavam uma disputa apertada para que o governo mantivesse essa vantagem.

Economia

Nas últimas semanas, o governo anunciou medidas econômicas e controle de preços, em uma tentativa de combater a inflação, que acumula 41,8% entre janeiro e outubro, uma das mais elevadas do mundo.

Fernández também endureceu o discurso a respeito do Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina tenta obter um acordo para substituir o crédito stand-by de 2018 de US$ 44 bilhões (R$ 232 bilhões). “Estamos tendo que resolver a dívida que nos deixaram com o FMI, claro que temos de resolver. Mas não vou resolver em cinco minutos porque quem resolve esse problema em cinco minutos é porque concordou com o Fundo em tudo o que pede”, afirmou Fernández depois de votar, acompanhado pela primeira-dama Fabiola Yáñez, que está grávida de quatro meses. Uma festa de aniversário dela, durante a pandemia e a uma forte imposição estatal de isolamento, atingiu a popularidade do marido.

Se não conseguir o novo acordo, a Argentina – que tem 40% de sua população na pobreza – terá que pagar US$ 19 bilhões (R$ 100 bilhões) ao FMI em 2022 e o mesmo valor em 2023. As eleições ocorrem no momento em que o país tenta emergir da recessão iniciada em 2018 e se aprofundada com uma queda de 9,9% do PIB em 2020 em razão da pandemia de covid-19. /AFP