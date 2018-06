Governo filipino retoma negociação com islâmicos O governo das Filipinas e os insurgentes da Frente Islâmica de Libertação Moro retomaram as negociações nesta terça-feira para tentar resolver as divergências e chegar a um acordo preliminar de paz, acabando com uma rebelião de várias décadas em parte da ilha de Mindanao, no sul do país. As negociações foram retomadas em Kuala Lumpur, capital da Malásia, e envolvem um certo grau de autonomia que o governo filipino dará à província no sul do país, com um governo regional próprio e uma parcela maior dos impostos arrecadados no local.