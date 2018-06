Governo frustra golpe no Sudão do Sul

Tanques patrulham capital sul-sudanesa. Foto: Hakim George / Reuters

JUBA - Soldados leais a um ex-vice-presidente tentaram derrubar hoje o governo do Sudão do Sul, mas foram repelidos pelas forças regulares, afirmou o presidente do país, Salva Kiir. Apesar de o golpe de ter sido repelido, tiroteios esporádicos foram ouvidos durante boa parte do dia em Juba, capital da mais jovem nação do mundo.

Ao lado de seus principais colaboradores no governo, Salva Kiir fez um pronunciamento à nação nesta segunda-feira para informar que o Exército havia repelido a tentativa de golpe. Segundo Kiir, a tentativa de golpe foi orquestrada por "um grupo de soldados ligados ao ex-vice-presidente", numa menção a Riek Machar.

Os soldados amotinados atacaram uma base militar perto da Universidade de Juba na noite de ontem, dando início a confrontos esporádicos que seguiram pela segunda-feira, relatou o presidente. Salva Kiir detalhou que as Forças Armadas estão atrás dos soldados amotinados e afirmou que "a justiça prevalecerá".

Ainda de acordo com ele, "o governo tem agora o controle total da situação". Mesmo assim, um toque de recolher noturno foi imposto na capital. /AP