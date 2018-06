Governo grego se diz confiante em acordo que diminuirá dívida em 50%

Uma autoridade do governo grego disse à BBC acreditar que cerca de 80% dos credores privados do país aceitarão o acordo para uma renegociação multibilionária dos títulos da Grécia.

O acordo pode diminuir em até 50% o nível de endividamento do país. Os comentários foram feitos após o estabelecimento de um prazo para o fechamento da negociação, que pode evitar um calote nas dívidas do governo grego.

Uma adesão de 80% dos credores privados é mais do que o mínimo necessário para o governo aprovar a troca de títulos (com juros mais baixos), mas menos do que seu objetivo inicial, de 90%.

O acordo pode reduzir a dívida grega em mais de 100 bilhões de euros (cerca de R$ 230 bilhões).

Um anúncio oficial deve ser feito na manhã da próxima sexta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.