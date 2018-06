Governo islamista da Turquia quer eliminar teoria da evolução de Darwin das escolas

ANCARA - O governo islamista da Turquia pretende eliminar a teoria da evolução de Charles Darwin da grade curricular das escolas do país, apesar das críticas da oposição e da comunidade científica.

De acordo com o vice-primeiro-ministro turco, Numan Kurtulmus, professor de Economia na Universidade de Istambul, as teorias de Darwin são "cientificamente velhas e podres, nenhuma regra diz que essa teoria deve ser ensinada".

O governante Partido de Justiça e Desenvolvimento (AKP), de tendência islamista conservadora, pretende substituir o capítulo de "O começo da vida e a evolução", que inclui Darwin e outros cientistas, por um tema mais amplo que se chamará "Seres vivos e meio ambiente". A mudança incluirá teorias criacionistas, ou seja, a crença religiosa de que o Universo e a vida têm origens divinas e não biológicas.

O projeto educativo do AKP, além de excluir a teoria naturalista, reduz o espaço dedicado ao pai e fundador da República, Mustafa Kemal Atatürk, e introduz várias partes sobre a tentativa fracassada de golpe militar ocorrida no dia 15 de julho.

Partidos opositores e instituições educativas criticaram a medida pois acreditam que ela tenta "islamizar" a educação ao excluir teorias científicas e reforçar o criacionismo. "A teoria da evolução não pode ser caricaturada como dizer que o homem vem do macaco. Queremos que o evolucionismo continue nos livros didáticos das escolas", criticou o presidente do sindicato de professores EGITIM-SEN, Kamuran Karaca.

O Ministério da Educação turco apresentou a medida no dia 13 de janeiro e abriu um site durante um mês para coletar objeções. Até o fechamento do prazo, um mês depois, foram recebidos 184 mil comentários. "As críticas se concentram em dois temas: as pessoas querem ver os valores republicanos e de Atatürk no plano de estudos. Além disso, querem uma educação científica, laica e democrática, e se opõem à eliminação da teoria da evolução", analisou Karaca.

O governo antecipou que terminará de definir o plano de estudos no dia 20 de fevereiro e os novos livros didáticos começarão a ser usados a partir de dezembro. "Como podem considerar todas essas críticas em apenas uma semana? Isso significa que não levarão em conta nenhuma proposta. O AKP dará mais ênfase à identidade islâmica, de acordo com seu projeto de criar gerações mais religiosas", comentou Karaca.

"Excluir a teoria da evolução priva os estudantes de um conceito biológico fundamental que os ajuda a aprender o processo de pesquisa científica", denunciou Bekir Kuru, professor de medicina na Universidade 19 de Maio.

O opositor Partido Republicano do Povo (CHP) também criticou a medida. O vice-presidente de seu grupo parlamentar, Özgur Özel, prometeu que o partido fará o possível para manter a teoria da evolução na grade curricular das escolas, porque a Turquia não poderá ter um futuro próspero com gerações que a desconhecem.

O AKP já tentou introduzir teorias criacionistas no ensino público em 2006, mas a oposição conseguiu impedir a mudança na época. / EFE