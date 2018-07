Governo israelense aprova acordo com o Hamas para troca de prisioneiros

Atualizado às 21h16

JERUSALÉM - O governo israelense aprovou na noite desta terça-feira, 11, o acordo para a troca de prisioneiros com o Hamas, grupo que domina a Faixa de Gaza. Em Caracas, capital venezuelana, o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmud Abbas, também confirmou o acordo.

O Hamas vai libertar o soldado israelense Gilad Shalit em troca de cerca de mil prisioneiros.

Segundo a AFP, o acordo foi aprovado por 26 ministros israelenses. Três ministros votaram contra, entre eles o chanceler Avigdor Lieberman, do partido de extrema-direita Israel Beiteinu.

Antes do resultado da reunião, judeus ortodoxos se manifestaram em Jerusalém contra o acordo. Eles diziam ser favoráveis à libertação de Shalit, mas defendiam uma operação militar de Israel para resgatar o soldado.

Líderes do Hamas, entre eles Ismail Haniyeh, comemoram acordo em Gaza

Troca em etapas

De acordo com especialistas ouvidos pela Galei Tzahal, rádio do Exército de Israel, não há diferenças no número de prisioneiros palestinos que deverão ser soltos no acordo, com relação a ofertas anteriores. O Hamas exige a libertação de cerca de mil palestinos.

A imprensa israelense afirma que a troca deve ocorrer em etapas. Em uma primeira fase, 450 palestinos - entre eles o ativista e líder da Fatah preso em Israel desde 2002 Marwan Barghouti - devem ser libertados por Israel. O governo, contudo, negou que Barghouti esteja na lista.

Em seguida, Shalit seria transferido para o Egito, e de lá para Israel. Na sequência, os palestinos restantes seriam libertados por Israel. O número total ainda não foi confirmado.