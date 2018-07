Governo italiano deve aprovar novo decreto sobre rotas marítimas

ROMA - O ministro do Meio ambiente da Itália, Corrado Clini, anunciou que o Conselho de Ministros deve aprovar em sua reunião nesta sexta-feira, 20, o decreto sobre rotas marítimas 'de risco'.

O procedimento deverá limitar o trânsito marítimo em zonas de risco ambiental e as aproximações em pontos do litoral do país.

Ele disse que está sendo avaliada também a possibilidade de 'uma norma aplicável na Itália, mas sugerida também em nível internacional' para prever um 'duplo casco' para grandes navios de passageiros.

A proteção, segundo Clini, poderia estar prevista para embarcações nas quais a 'estocagem de combustível' supera um determinado limite.

O titular do Meio Ambiente ainda afirmou que os 'piores' incidentes estão relacionados a navios de passageiros, 'e não petrolíferos'.