Governo japonês considera autêntico o novo ultimato do EI

TÓQUIO - O governo japonês considerou como autêntico nesta quinta-feira, 29, o novo ultimato divulgado pelo grupo Estado Islâmico (EI) em relação ao jornalista japonês e ao piloto jordaniano que são mantidos reféns.

Uma gravação de áudio foi publicada nesta quinta em contas ligadas ao EI no Twitter na qual supostamente é possível ouvir a voz do jornalista japonês Kenji Goto expondo as novas exigências do grupo jihadista, que pede a libertação da extremista Sajida al-Rishawi, detida na Jordânia, para não executar o japonês e o piloto jordaniano, os dois capturados na Síria.

"Se Sajida al-Rishawi não estiver pronta para ser libertada, em troca de pouparem a minha vida, na fronteira turca na quinta-feira 29 de janeiro, ao pôr-do-sol, hora de Mossul, o piloto jordaniano Moaz al-Kaseasbeh será executado", diz a gravação divulgada na internet.

"Analisando todas as informações, parece ser a voz de Goto, mas desconhecemos a data em que foi realizada a gravação", disse em entrevista o ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga. "Estamos nos esforçando para conseguir libertá-lo o mais rápido possível porque acreditamos que está vivo", acrescentou Suga.

Um porta-voz do governo japonês relatou à agência Kyodo que o governo estima que o pôr-do-sol mencionado na mensagem será por volta da meia-noite do Japão (13 horas de Brasília).

Ao contrário das mensagens anteriores, nas quais se via uma imagem fixa de Goto, nesta ocasião se vê um texto escrito em árabe acompanhado pela voz do jornalista lendo a mensagem em inglês.

Suga anunciou que o governo japonês fará nesta quinta uma nova reunião de emergência para tratar da crise e insistiu que Tóquio está mantendo "contatos próximos" com os países envolvidos, além de chefes de grupos étnicos e líderes religiosos da região.

O governo jordaniano disse na quarta-feira 28 que está disposto a libertar a iraquiana se o grupo jihadista entregar, "são e salvo", o piloto jordaniano. No entanto, não há provas de que Kaseasbeh esteja vivo.

Rishawi está presa na Jordânia desde 2005 por participação no atentado mais sangrento da história recente do país. /EFE