Governo japonês pagará parte das indenizações da Tepco

TÓQUIO - O partido governista e dois partidos de oposição japoneses chegaram a um acordo básico nesta quinta-feira, 21, segundo o qual o governo vai pagar mais da metade das indenizações aos afetados pelo acidente nuclear na usina de Fukushima em nome do operador da instalação, a Tokyo Electric Power Co. (Tepco), informou o jornal Nikkei.

O governista Partido Democrático do Japão (DJ) e os opositores Partido Liberal Democrata e o New Komeito discutiram emendas às seus respectivos projetos de lei sobre indenizações hoje.

Apesar da resistência do PDJ à ideia da oposição de comprometimento do governo no pagamento das indenizações, o partido decidiu ceder e assegurar outras concessões para chegar a um acordo até o final da semana, disse o Nikkei.

Mais cedo, o Sankei Shimbun havia informado que os partidos iriam se reunir para discutir seus projetos e que os dois lados chegariam a um acordo para definir a parte do governo no pagamento das indenizações. As informações são da Dow Jones.