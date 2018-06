Governo japonês suspende voos do Boeing 787

Foi o segundo incidente em pouco mais de uma semana envolvendo as baterias em aviões de alta tecnologia, o que levou Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a suspender, por tempo indefinido, todos os voos do Boeing 787 Dreamliner. No dia 7 de janeiro, as baterias de um Japan Airlines 787 pegaram fogo no Aeroporto Internacional de Logan, em Boston.

O Ministério dos Transportes do Japão disse que investigadores da Boeing se juntarão a equipe de investigação do incidente da All Nippon Airways, juntamente com especialistas da FAA e do Conselho Nacional de Segurança de Transportes dos EUA.

As informações são da Dow Jones.