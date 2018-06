Governo Kirchner fala em 'golpe institucional' organizado pela oposição

BUENOS AIRES - O governo da presidente argentina Cristina Kirchner alertou sobre um suposto "golpe institucional" que a oposição estaria organizando em caso de nova derrota da Casa Rosada nas eleições parlamentares de outubro. Segundo o governo, a oposição pretende ter o controle da Câmara de Deputados.

O governo também acusa a imprensa de armar um "show midiático" com as suspeitas de corrupção sobre a presidente Cristina e empresários aliados. Uma das suspeitas foi revelada pelo Canal Trece - que pertence ao Grupo Clarín, qualificado como "inimigo" por Cristina - na noite do domingo e fala em lavagem de dinheiro. Para a oposição, o governo está se fazendo de "vítima".

Denúncia. Uma escala feita nas Ilhas Seychelles pelo avião no qual viajava a presidente, em janeiro, está levantando suspeitas sobre o envolvimento da líder em operações de lavagem de dinheiro. Parlamentares da oposição já exigiram explicações sobre a parada no arquipélago considerado um paraíso fiscal e o promotor José María Campagnolli investiga o caso.