Governo liberta presos e acelera abertura O governo de Mianmar anistiou ontem 514 prisioneiros. As informações iniciais são de que 424 dos libertados são presos políticos. A decisão representaria um passo importante no processo de abertura apoiado pela Casa Branca. A líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, está nos EUA. O presidente reformista de Mianmar, Thein Sein, chegará a Washington ainda este mês.