México autoriza extradição de Chapo Guzmán aos EUA

CIDADE DO MÉXICO - O governo do México aprovou nesta sexta-feira, 20, a extradição do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder do cartel de Sinaloa. O criminoso foi detido no ano passado após fugir de um presídio de segurança máxima.

A extradição já tinha sida autorizada no começo do mês pela Justiça mexicana e precisava da autorização do Ministério de Relações Exteriores.

O narcotraficante está detido em um centro de detenção em Ciudad Juárez, cidade próxima à fronteira do México com os Estados Unidos, no sábado, um juiz federal se pronunciou a favor de sua extradição para o território americano, revelou ontem um dos advogados do criminoso.

Dois pedidos de extradição pesam sobre Guzmán, um de uma corte da Califórnia por crime de introdução e distribuição de cocaína, e outro do Texas por homicídio. / AFP