Governo não está aberto a diálogo, diz oposição síria O líder da oposição na Síria, Ahmed Moaz Al-Khatib, disse nesta segunda-feira que "não recebeu uma resposta clara" do regime do presidente sírio, Bashar Assad, sobre sua proposta de diálogo. No fim de janeiro, Khatib havia dito que estava preparado para conversar diretamente com representantes do governo que não tivessem "sangue nas mãos", e desde que as discussões envolvessem a substituição de Assad.