Governo neozelandês se dispõe a comprar 5 mil casas danificadas pelos sismos

SYDNEY - O governo da Nova Zelândia se dispôs a comprar cinco mil casas danificadas pelos terremotos que abalaram a cidade de Christchurch desde setembro de 2010, anunciou nesta quinta-feira, 23, o primeiro-ministro do país, John Key.

Na apresentação de um relatório que divide Christchurch em quatro zonas segundo a magnitude dos danos, Key disse que na "área vermelha", a mais afetada, há cerca de cinco mil casas que não poderão ser reconstruídas "por um considerável período de tempo".

O primeiro-ministro disse que durante as próximas oito semanas o governo fará uma oferta de compra a seus proprietários, em uma operação de até 635 milhões de dólares locais (US$ 518 milhões). Em torno de 10 mil casas da "zona laranja" podem ser incluídas no mesmo plano, segundo Key, mas primeiro será avaliado o alcance dos danos. As autoridades neozelandesas receberam 360 mil reivindicações por danos a imóveis desde setembro.

Key disse que, embora os danos das catástrofes representem 8% do PIB neozelandês, seu governo está totalmente comprometido com a reconstrução de Christchurch, que custará pelo menos 15 bilhões de dólares locais (US$ 12 bilhões). A verba de reconstrução pelos terremotos de Canterbury, região à qual pertence Christchurch, dispõe de 5,5 bilhões de dólares locais (US$ 4,488 bilhões).

Christchurch foi sacudida em 4 de setembro de 2010 por um terremoto de 7 graus na escala Richter que deixou um morto e grandes danos materiais e por outro de 6,3 graus em 22 de fevereiro no qual morreram 181 pessoas, além de centenas de réplicas.