Governo norte- coreano lança site de US$ 15 O governo da Coreia do Norte lançou uma nova versão de seu site oficial em inglês para divulgar informações positivas sobre o regime. O custo de produção estimado do site é de US$ 15. Entre as atrações, há links para endereços de "sites dos amigos" de Pyongyang, incluindo o de um grupo venezuelano de apoio ao regime de Kim Jong-un.