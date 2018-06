Governo pagará a combate a vazamento de Fukushima

Após uma reunião da força tarefa do governo sobre o desastre, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe disse que o governo vai fornecer os "recursos necessários" para ajudar a resolver o problema da água contaminada na usina.

Mesmo sem oferecer detalhes, relatos da mídia nacional indicam que o governo irá fornecer cerca de 40 bilhões de ienes em financiamento nos próximos dois anos para resolver o vazamento.

"O governo estabeleceu um plano básico e lançou um esforço para resolver os vazamentos de água contaminada", afirmou Abe.

Entre as medidas adotadas, o governo pretende cobrir integralmente o custo para o congelamento do solo em torno dos edifícios dos reatores para evitar que as águas subterrâneas cheguem a esses edifícios. O plano é estabelecer a circulação de uma refrigeração especial através do solo para criar um "muro congelado " que irá conter os fluxos de águas subterrâneas. Além disso, são esperadas medidas para aumentar a capacidade de um sistema de filtragem que pode remover a maioria dos tipos de contaminação radioativa. Fonte: Dow Jones Newswires.