Governo paquistanês oferece negociações à rede Haqqani

NOVA DÉLHI - O premiê paquistanês, Yousuf Raza Gillani, ofereceu negociar com grupos insurgentes locais, incluída a rede Haqqani, à que os Estados Unidos acusam de estar vinculada a seu aparelho de segurança, informa nesta segunda-feira, 3, o jornal "Express Tribune".

"Se as negociações não funcionarem, o Governo irá lançar uma operação militar nas áreas tribais", disse Gilani durante uma reunião no domingo com diretores do jornal asiático.

O líder não se referiu especificamente à região do Waziristão do Norte, onde supostamente tem seu reduto a rede Haqqani, mas ao todo o cinto tribal na fronteira com o Afeganistão, onde existem inúmeras facções taleban e grupos jihadistas.

Gillani acrescentou que a estratégia para a intervenção armada será similar à adotada em 2009 contra os taleban do vale de Swat (norte), onde previamente foi costurado um acordo com os insurgentes que depois foi quebrado, e rebatido com uma operação militar.

Nos últimos anos, os EUA pressionaram sem sucesso o Paquistão para que atue no Waziristão do Norte contra a rede Haqqani, à qual responsabiliza por ataques em território afegão.

A pressão aumentou nos últimos dias e o chefe do Estado-Maior Conjunto americano, Mike Mullen, chegou a classificar este grupo como "um verdadeiro braço" da principal agência dos serviços secretos do Paquistão (ISI).

As acusações causaram grande impacto no Paquistão, onde na semana passada ocorreu uma conferência multipartidária, convocada pelo Governo, respaldada pelas Forças Armadas.

Desde a entrada no poder em 2008, o Executivo de Gillani, um aliado de Washington, ordenou o Exército a lançar ofensivas a todos os distritos que formam o conflituoso cinto tribal, mas ainda não no Waziristão do Norte.

O Exército controlou, às vezes com punho de ferro, o poder no Paquistão durante a metade da história do país asiático, criado em 1947.