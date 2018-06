Governo pede fim de protestos na Cisjordânia O governo israelense pediu ontem à Autoridade Palestina que acabe com os protestos na Cisjordânia. As manifestações são em solidariedade aos 4,5 mil palestinos detidos por Israel que estão em greve de fome após a morte de um de deles. Segundo comunicado do governo israelense, o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, ordenou que os impostos palestinos recolhidos por Israel fosse repassados imediatamente, para que a questão não servisse de desculpas para manter os tumultos na Cisjordânia.