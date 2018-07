Governo perde 77 cadeiras na Duma O Partido Rússia Unida perdeu 77 cadeiras na Duma na eleição parlamentar de domingo, segundo a agência estatal Ria-Novosti. A legenda do premiê Vladimir Putin terá 238 assentos e manterá a maioria simples, mas perdeu a maioria qualificada de dois terços. O Partido Comunista, segundo colocado na eleição, terá 92 cadeiras e será a segunda maior bancada, seguido pelo Partido Rússia Just, com 64, e pelo Partido Liberal Democrático da Rússia, com 56. A participação foi de 60,2%.