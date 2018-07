Governo prende dois após naufrágio no Volga A polícia da Rússia prendeu duas pessoas relacionadas ao naufrágio de um navio de turistas no qual mais de cem pessoas morreram. De acordo com as autoridades, o diretor da empresa que alugou o barco e um fiscal que liberou a embarcação foram detidos sob a acusação de fornecer serviços que não cumpriam padrões de segurança. Se condenados, eles podem pegar até 10 anos de prisão.