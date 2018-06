Governo prepara diálogo com a oposição na Ucrânia

KIEV - O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, nomeou um assessor para organizar o diálogo de paz com a oposição depois dos violentos confrontos entre manifestantes e a polícia em Kiev, mas os opositores o alertaram nesta segunda-feira, 20, que o governo não deve usar a medida para tentar ganhar tempo.

Yanukovich concordou em iniciar um diálogo com a oposição depois de os confrontos no domingo terem deixado muito feridos, no dia mais violento dos dois meses de protestos contra o seu distanciamento da União Europeia e aproximação da Rússia.

Ainda nesta segunda-feira, 1 mil manifestantes entraram em confronto com a polícia perto da sede do governo.

As ruas na região estão cheias de tijolos e destroços do domingo, incluindo ônibus e caminhões queimados. Os manifestantes dispararam fogos de artifício contra os policiais e jogaram coquetéis molotov. A polícia respondeu com balas de borracha e canhões de água.

A aparente concessão de Yanukovich se deu depois da violência e de um comício que reuniu pelo menos 100 mil pessoas em Kiev. Apesar dos pedidos da oposição para que a manifestação fosse pacífica, o ato acabou em confrontos - mais de 60 policiais ficaram feridos, segundo a polícia. O serviço médico de Kiev afirmou que cerca de cem civis buscaram tratamento.

Nesta segunda-feira, a oposição alertou Yanukovich a não tentar ganhar tempo para esfriar os protestos. "É importante que esse diálogo leve a resultados", disse o boxeador e líder político da oposição, Vitaly Klitschko. "Se as autoridades não cumprirem a sua palavra, a situação ficará mais tensa." /REUTERS