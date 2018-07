Governo promete resposta firme à Catalunha, diz jornal

Artur Mas, presidente da região espanhola da Catalunha, deverá apresentar nesta terça-feira uma resolução ao Parlamento catalão, que na quinta-feira poderá votar a matéria e dar o passo inicial para a secessão catalã do resto do país - não está claro ainda se através da antecipação das eleições ou de um referendo. "(Com os planos de soberania) só se vai adicionar mais crise à crise", afirmou Santamaría para a rede SER, reportou o El País. Para ela, a proposta de independência é uma forma de "desviar a atenção" dos problemas econômicos da região.