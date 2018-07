Governo rebate acusação sobre Zawahiri O egípcio Ayman al-Zawahiri, substituto de Osama bin Laden no comando da rede terrorista Al-Qaeda, vive nas zonas tribais do Paquistão, de acordo com o novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta. Ele falou sobre Zawahiri no fim de semana, pouco antes de viajar para Cabul pela primeira vez como comandante do Pentágono - ele esteve no Afeganistão antes como diretor da CIA (agência americana de inteligência).