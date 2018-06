Governo russo proíbe importação de laticínios da Ucrânia

MOSCOU - O governo russo proibiu a importação de qualquer tipo de laticínio da Ucrânia, com base num relatório do Serviço Veterinário e de Vigilância Sanitária russo, que aponta falta de controle de qualidade no país, no mais recente sinal da piora das relações comerciais bilaterais.

A Ucrânia assinou um acordo de livre-comércio com a União Europeia em junho. Como consequência, a Rússia, que anteriormente já havia imposto proibições de importações a países que tentavam sair de sua esfera de influência, avisou que provavelmente iria responder com barreiras comerciais.

O banimento, que entra em vigor dia 28, é resultado de violações fitossanitárias e da falsificação de controles de qualidade, disse o porta-voz do Serviço, Alexei Alekseenko.

Os produtos lácteos representam somente uma pequena fração das vendas da Ucrânia para a Rússia, mas a decisão do Kremlin deixará os exportadores ucranianos ansiosos, já que a Rússia responde por cerca de um quarto do comércio exterior do país e quase 8% do PIB. /REUTERS