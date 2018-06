Governo sírio ameaça se retirar de negociações de paz O governo da Síria ameaça se retirar das negociações de paz sobre a guerra civil no país se "negociações sérias" não começarem no sábado. A delegação escolhida pelo presidente Bashar Assad reuniu-se nesta sexta-feira por menos de 90 minutos com o mediador da Organização das Nações Unidas (ONU), Lakhdar Brahimi, como parte da conferência de paz com a oposição.