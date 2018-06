Governo sírio bombardeia arredores de Damasco

O Observatório informou que duas crianças e um homem foram mortos quando a região de Mleha, a sudeste de Damasco, foi atacada. Dois rebeldes que lutavam contra forças do regime também foram mortos. A entidade afirmou que a violência em todo o país deixou 86 mortos na sexta-feira, dos quais 30 são civis. O observatório informou ainda que a artilharia do governo atuou também em Beit Sahem, ao sul de Damasco, e em Artuz Jdaite e Daraya, no sudeste. Além disso, houve ataques aéreos em Rastan, na província central de Homs, onde um rebelde morreu.

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que mais de 60 mil pessoas morreram na guerra civil da Síria, que começou em meados de março de 2011, com protestos pacíficos que se tornaram violentas manifestações contra a severidade do regime sírio. As informações são da Dow Jones.