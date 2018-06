Governo sírio diz que não entregará o poder em Genebra

As declarações foram feitas horas antes de um enviado da Síria se encontrar com autoridades russas e dos EUA em Genebra para avaliar as perspectivas para a conferência de paz entre o governo do presidente Bashar Assad e uma oposição unida. Os membros do grupo de oposição no exílio, que tem o apoio do Ocidente, insistem que Assad deve ser excluído da futura liderança da Síria para que qualquer negociação ocorra.

Em entrevista à TV estatal da Síria na segunda-feira, al-Zoubi disse que as negociações de Genebra são parte de um processo político, "e não uma transferência de poder ou formação de um órgão de transição". Fonte: Associated Press.