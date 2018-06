O regime do presidente Bashar Assad emitirá um comunicado aceitando a trégua entre hoje e amanhã, disse Brahimi para jornalistas no Cairo.

O enviado não deu detalhes de como o cessar-fogo será monitorado. Mais de 34 mil pessoas foram mortas desde o início da guerra civil na Síria, em março do ano passado, estimam ativistas. As informações são da Associated Press.