Governo sírio nega chacina e culpa 'terror' por 9 mortes

"Um grupo terrorista cometeu um crime hediondo na província de Hama, o qual cobrou nove vítimas. Os relatos da mídia estão contribuindo para espalhar o sangue do povo sírio", disse o comunicado. Mais cedo, relatos conflitantes foram informados por grupos da oposição síria. O diário libanês An Nahar, citando o grupo opositor sírio Comitês de Coordenação Local, disse que forças do governo chacinaram 47 civis em al-Qubair. Já o Conselho Nacional da Síria disse que 78 pessoas foram mortas pelo governo.

As informações são da Dow Jones.