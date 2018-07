Governo sobrevive a voto de desconfiança O governo do premiê da Bulgária, Boiko Borisov, sobreviveu ontem a um voto de desconfiança pedido pela oposição. Por 136 votos a 72, os deputados rejeitaram a moção. Segundo a oposição búlgara, o governo de Borisov é culpado pela lentidão do Judiciário e pelo fracasso no combate ao crime organizado - o atentado contra israelenses em Sófia, na semana passada, seria uma prova da "fraqueza" do atual gabinete.