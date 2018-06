Governo sul-sudanês viola cessar-fogo, dizem rebeldes Rebeldes do Sudão do Sul dizem que as forças do governo estão atacando suas posições, um dia depois de um cessar-fogo ter sido assinado. O general brigadeiro Lul Ruai Koang, porta-voz da oposição, disse nesta sexta-feira que as forças do governo estavam atacando posições rebeldes nos Estados de Unity e Jonglei.