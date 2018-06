Governo tem que achar solução para Fukushima, diz Aso

"Este é um empreendimento sem precedentes. É óbvio que o governo terá que assumir a responsabilidade", afirmou Aso.

O ministro japonês afirmou que o Partido Democrata, que estava no comando do país anteriormente, havia deixado a responsabilidade de lidar com a água contaminada para a operadora da usina, a Tokyo Electric Power Co (Tepco).

"Nós não devemos fugir do problema. Porque há pessoas que sofrem com isso", disse Aso, que afirmou que a construção de um muro subterrâneo ao redor principais instalações da usina vai custar 32 bilhões de ienes. O ministro também explicou que outros 15 bilhões de ienes serão desembolsados para expandir uma instalação de tratamento de água. Deste total, 21 bilhões de ienes serão fornecidos a partir de fundos de reserva do governo."Não importa se o dinheiro virá do governo ou da Tepco", concluiu Aso. Fonte: Dow Jones Newswires.