Governo tem vantagem em eleições na Hungria

O partido Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orban, e seu pequeno aliado, os Democratas Cristãos, devem vencer facilmente e podem manter a maioria de dois terços conquistada nas eleições de 2010. Segundo as pesquisas, o Fidesz deve conquistar de 45% a 50% dos votos.

As pesquisas apontam uma disputa apertada pelo segundo lugar entre uma coalizão de esquerda liderada por Attila Mesterhazy e o Partido Socialista, os quais podem conseguir uma fatia de 25% do eleitorado. O partido de extrema direita Jobbik surge no cenário com destaque crescente, e pode receber até 20% dos votos. Fonte: Associated Press.