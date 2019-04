Trump anula acordo feito por Obama para atletas cubanos jogarem beisebol profissional nos EUA

WASHINGTON - A Casa Branca cancelou nesta segunda-feira, 8, um acordo de quatro meses que permitia a atletas cubanos participar da liga americana profissional de beisebol. Segundo o governo americano, o acordo é ilegal porque a federação de Cuba faz parte do governo do país, o que fere as leis atuais sobre comércio com a ilha, submetida a um bloqueio desde os anos 60.

O anúncio foi feito a menos de duas semanas do início da temporada da Major League Baseball (MLB). A Federação Cubana de Beisebol (FCB) já tinha pronta uma lista de 34 atletas autorizados aassinar contrato com os americanos.

O acordo, assinado ainda no governo Obama, tinha como objetivo evitar as deserções de Cuba, bem como sua expatriação assim que eles fossem contratados nos EUA. Ainda nos termos do tratado, a FCB receberia uma multa equivalente a 25% do valor do contrato pelos direitos de cada atleta. Uma fonte do governo Trump comparou as taxas à prática de “tráfico humano”.