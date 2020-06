Governo Trump apresenta ação para bloquear livro de John Bolton 

WASHINGTON - O governo do presidente americano, Donald Trump, apresentou nesta terça-feira, 16, uma ação judicial para tentar evitar a publicação do livro do ex-assessor de segurança nacional John Bolton que, segundo trechos, revela "o caos" na Casa Branca.

A ação, apresentada ao tribunal federal de Washington DC, diz que Bolton não deixou que o texto fosse examinado, o que significa que seu livro estaria em "descumprimento claro" dos acordos assinados para chegar ao cargo e obter acesso a informação sensível.

O livro, intitulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (O recinto onde aconteceu: uma memória da Casa Branca, em tradução livre), será posto à venda em 23 de junho.

O advogado de Bolton, Charles Cooper, disse que seu cliente agiu de boa fé e que o governo Trump está abusando de um processo de revisão padrão para impedir Bolton de revelar informações que são apenas embaraçosas para o presidente, mas não uma ameaça à segurança nacional. Na segunda-feira, Trump acusou Bolton de violar políticas relacionadas a informações sigilosas ao avançar com o livro.

Mas o livro já foi impresso e enviado às distribuidoras, o que pode dificultar a administração de impedir que a história de Bolton se torne pública.

O ex-assessor submeteu o texto à administração para revisão em janeiro. Na época, estava em andamento o inquérito de impeachment sobre se as negociações de Trump com a Ucrânia constituíam abuso de poder. Os democratas pediram a Bolton que testemunhasse voluntariamente no inquérito de impeachment da Câmara, mas ele se recusou.

Ele se ofereceu para testemunhar no julgamento de impeachment no Senado, onde os republicanos têm a maioria, mas eles se recusaram a convocá-lo.

Um relato crítico do livro surgiu durante o julgamento, quando o New York Times reportou que Bolton, em seu texto, disse que Trump ligava diretamente a ajuda militar à Ucrânia ao seu desejo de investigações para prejudicar seu rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden, candidato democrata à presidência dos EUA este ano./AFP e NYT