Governo Trump dispõe de US$ 20 milhões em recursos para construir muro na fronteira, diz agência

WASHINGTON - A promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de usar os fundos existentes para iniciar a construção imediata de um muro na fronteira do país com o México atingiu um obstáculo financeiro, segundo um documento ao qual a agência de notícias Reuters teve acesso.

O início rápido da construção, prometido na campanha de Trump e num decreto emitido em janeiro sobre segurança nas fronteiras, deveria ser financiado, segundo a Casa Branca, com fundos existentes no Departamento de Segurança Interna.

Contudo, até agora, o departamento identificou apenas US$ 20 milhões que podem ser redirecionados para o projeto de vários bilhões de dólares, segundo um documento preparado pela agência e distribuído aos funcionários do Congresso recentemente.

O documento informa que os fundos seriam suficientes para cobrir alguns contratos para protótipos do muro, mas não para começar a construção de uma barreira real. Isto significa que para que a estrutura avance, a Casa Branca precisará convencer o Congresso a destinar fundos.

Um relatório interno, divulgado anteriormente, havia estimado que o muro completo ou a vedação de toda a fronteira sul custaria US$ 21,6 bilhões.

Autoridades do Departamento de Segurança Interna não responderam a um pedido de comentário sobre o assunto. / REUTERS