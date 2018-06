Governo turco anuncia que analisará nova Constituição com oposição

ANCARA - O governo turco anunciou que está pronto para trabalhar com os principais partidos da oposição na redação de uma nova Constituição, informou na segunda-feira, 25, o primeiro-ministro Binali Yildirim.

"Todos os principais partidos estão prontos para começar a trabalhar em uma nova Constituição", disse Yildirim à imprensa, destacando que a questão, bloqueada há meses, ficou acertada após uma reunião entre o presidente Recep Tayyip Erdogan e dois líderes da oposição, na segunda-feira.

O tema da nova Constituição está no coração dos debates políticos na Turquia e tem sido objeto de viva polêmica.

Yildirim realizou o anúncio na saída do Conselho de ministros, após o encontro de Erdogan, no Palácio Presidencial, com Kemal Kiliçdaroglu, líder do CHP (social democrata), principal partido da oposição, e com Devlet Bahceli, do MHP (direita).

O líder do partido pró-curdo HDP, Selahattin Demirtas, acusado pelo governo de apoiar o "terrorismo" por seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, rebeldes curdos), não participou da reunião.

O ministro também anunciou que a Ponte do Bósforo, inaugurada em 1973, será rebatizada em honra das vítimas da tentativa de golpe de estado como Ponte dos Mártires de 15 de julho. / AFP