Governo turco reage com cautela a proposta do PKK O governo da Turquia reagiu com cautela ao cessar-fogo convocado pelos rebeldes curdos. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan declarou nesta quinta-feira que o Exército da Turquia vai encerrar as operações contra os rebeldes curdos se eles interromperem os combates, depois de o líder do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK, na sigla em curdo), Abdullah Ocalan, ter pedido um cessar-fogo.