Governo ucraniano comanda aeroportos na Crimeia

Mais cedo, o ministro do Interior ucraniano, Arsen Avakov, declarou que tropas da Marinha russa estavam bloqueando o acesso aos aeroportos e descreveu o ato como uma "invasão e ocupação militar".

Mas Parubiy afirmou posteriormente que os aeroportos continuavam sob controle ucraniano, segundo a agência de notícias Interfax. Ele afirmou que os homens armados estabeleceram postos de verificação do lado de fora dos aeroportos, mas "na verdade os aeroportos são controlados pelas forças da lei ucranianas".

O Serviço de Guarda de Fronteira ucraniano informou que cerca de 30 paraquedistas russos da 810º Brigada da Frota Russa no Mar Negro haviam tomado posições do lado de fora da base da guarda na área de Sebastopol e que eles disseram que estavam no local para evitar que as armas da base fossem tomadas por extremistas.

O Ministério da Defesa russo não falou sobre o assunto. Fonte: Associated Press.