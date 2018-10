Governo venezuelano liberta ativista opositor Lorent Saleh

CARACAS - As autoridades venezuelanas libertaram o ativista opositor Lorent Saleh, preso há quatro anos na carceragem do Serviço de Inteligência da Venezuela (Sebin), em Caracas. Segundo o governo de Maduro, Saleh viajou para a Espanha no mesmo dia para encontrar com a mãe.

De acordo com a Comissão para a Verdade, Justiça, Paz e Tranquilidade Pública, órgão da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela que investiga casos de violência política, o ativista passou uma avaliação psiquiátrica que indicou tendência suicidas enquanto estava na prisão e foi decidido que ele seria solto para aliviar as tensões envolvendo a prisão de opositores no país.

Saleh foi preso na Colômbia em 2014 e extraditado pelo então presidente colombiano Juan Manuel Santos após ser visto em uma videoconferência planejando ataques contra alvos políticos na Venezuela. A extradição do político foi fortemente criticada por grupos de direitos humanos.

A soltura de Saleh ocorre quatro dias após a morte do vereador opositor Fernando Albán, que, segundo o governo, cometeu suicídio ao se jogar do décimo andar da Sebin. A oposição afirma que Alban havia sido torturado até a morte. //ASSOCIATED PRESS, AFP