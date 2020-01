Governo venezuelano nega acusações de invasão a escritório de Guaidó

VENEZUELA - O governo venezuelano negou nesta quarta-feira, 22, que autoridades invadiram os escritórios do líder da oposição Juan Guaidó e culparam a operação policial na terça-feira, 21, por uma investigação de corrupção contra dois irmãos empresários com um escritório no mesmo prédio do político.

"A ação na torre de Zurique faz parte de uma investigação por legitimação de capital para as empresas Corporación Noinual e Corporacion Juma 2, de propriedade dos irmãos Volante Zuloaga", escreveu o vice-presidente e ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, pouco depois da meia-noite.

Na terça-feira à tarde, um grupo de cerca de 40 policiais com identificação do Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano (Sebin) e das Forças Especiais (FAES) da Polícia, bem como uma unidade especial contra a corrupção, muitos deles com o rosto coberto, iniciaram uma operação na torre de Zurique, localizada no setor de Chacao, uma área abastada no leste de Caracas.

Opositores sem acesso

Por horas, os opositores ficaram dentro do prédio e vários deputados da oposição tentaram acessar o local que Guaidó tem seus escritórios. No final da tarde, os parlamentares da oposição Delsa Solórzano e Ángel Torres conseguiram entrar no prédio.

Uma vez lá dentro, chegaram às portas dos escritórios de Guaidó, onde denunciaram que foram detidos por dois agentes que os impediam de passar e até os registraram nas portas com seus telefones celulares. Torres explicou que os agentes "tomaram" os escritórios "abruptamente" e dois deles informaram que permaneceriam lá até "receberem uma ordem" de seus superiores. "Não sabemos o que roubaram ou o que trouxeram", disse o legislador que planeja voltar nesta quarta-feira para tentar entrar na torre.

Por seu lado, Solórzano disse que alguns agentes entraram e saíram carregando sacolas pretas, que ele supôs estarem cheias e, por esse motivo, responsabilizou o Executivo por qualquer dano.

Resposta do governo

No entanto, o ministro Rodríguez disse em uma postagem publicada em sua conta no Twitter que a operação foi dirigida apenas contra os irmãos Volante Zuloaga porque eles estavam "relacionados ao roubo de terras adjacentes" a um hotel na capital venezuelana, cujas terrenos mudaram no registros de uso hoteleiro para residencial.

"Nesta torre Zurique funcionam os escritórios de Guaidó. Os empregrados do deputado avançaram gritando uma ação contra eles que nunca aconteceu. Má consciência, cumplicidade com o Volante Zuloaga? A investigação dirá", escreveu ele. Até o momento, não houve informações oficiais do Ministério Público ou de qualquer agência policial.

O próprio escritório de Guaidó, a quem mais de 50 países reconhecem como presidente interino, emitiu uma declaração sobre o caso em que eles também denunciaram o caso como um "ataque ilegal às instalações" do gabinete do líder da oposição. /EFE