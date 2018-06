Governo volta a pressionar 'Clarín'

Segundo Alak, o jornal teria interferido na Justiça para "bloquear" a designação de uma juíza, Maria Lorena Gagliardi, vinculada ao kircherismo no Conselho da Magistratura. O juiz a ser indicado ficaria provisoriamente a cargo do tribunal que tem o processo do caso. No lugar da juíza foi designado o juiz Raúl Tettamanti, sem vínculos com o kirchnerismo. Segundo Alak, o jornal tenta "impor sua própria agenda" aos juízes e a "alguns" setores dos partidos da oposição. / A.P.