Governos cobiçam contratos da ONU

Documentos obtidos pelo Estado revelaram que, entre 2007 e 2011, a ONU promoveu licitações e adquiriu bens no valor US$ 56 bilhões em todo o mundo, um montante recorde usado para comprar desde pneus e gasolina para seus carros até alimentos e barracas para refugiados. Nos últimos seis anos, a ONU pagou a empresas e entidades brasileiras quase US$ 1 bilhão em troca de serviços e bens.

Diante de contratos milionários, governos de todo o mundo vem mantendo uma disputa acirrada pelos maiores acordos e não hesitam em usar sua influência política e poder de barganha para garantir que parte dessa fortuna venha para suas próprias empresas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.