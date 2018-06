Grã-Bretanha critica decisão de Israel sobre terras na Cisjordânia

LONDRES - O governo britânico afirmou nesta segunda-feira, 1, que a decisão de Israel de se apropriar de uma vasta porção de terra na Cisjordânia é deplorável e prejudicará seriamente a reputação internacional do país.

Israel anunciou no domingo a apropriação de cerca de 400 hectares de terras no assentamento de Etzion, perto de Belém, medida que um grupo anti-assentamento afirmou ter sido a maior do gênero em 30 anos.

"A Grã-Bretanha considera deplorável a expropriação de 988 acres de terra em torno do assentamento de Etzion realizada pelo governo israelense", informou o secretário das Relações Exteriores britânico, Philip Hammond, em um comunicado que endossou os pedidos americanos pela revisão da decisão.

"Essa é uma decisão particularmente insensata, que chega em momento no qual a prioridade deve ser o cessar-fogo em Gaza e causará um estrago sério na posição de Israel na comunidade internacional."

Cerca de 500 mil israelenses vivem entre os 2,4 milhões de palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, território que Israel conquistou na Guerra dos Seis Dias, em 1967. / REUTERS