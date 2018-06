Grã-Bretanha eleva segurança em portos e fronteiras após ataque em Paris

LONDRES - A Grã-Bretanha elevou suas medidas de segurança em portos e fronteiras após o violento ataque realizado na quarta-feira em Paris, embora autoridades do país tenham declarado que não há novas ameaças específicas.

O gabinete do primeiro-ministro David Cameron informou nesta quinta-feira que o nível nacional para alerta contra terrorismo continua "grave", o segundo mais alto de uma escala de cinco níveis, o que significa que autoridades de inteligência acreditam que a possibilidade de um ataque é alta.

A secretária do Interior, Theresa May, liderou uma reunião do Comitê de Contingências Civis, também conhecido como comitê Cobra. Segundo ela, a polícia e os guardas de fronteira "intensificaram as verificações de passageiros, veículos e bens vindos da França e de outras partes da Europa".

A segurança de fronteira também foi intensificada na estação parisiense de Gare du Nord, onde autoridades britânicas verificam passageiros que se direcionam a Londres pelos trens da Eurostar. / AP