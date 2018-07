Grã-Bretanha pressiona países sul-americanos O chanceler britânico, William Hague, disse ontem que países sul-americanos não devem ser "cúmplices" da Argentina e proibir que navios com a bandeira das Ilhas Malvinas ancorem em seus portos. No mês passado, a Argentina fechou um acordo com vizinhos para restringir o acesso de navios das Malvinas aos portos da região. Segundo ele, Brasil, Uruguai e Chile teriam concordado em voltar a receber as embarcações.